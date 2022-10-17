Дело экс-заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева передано во Второй кассационный суд Москвы

Ринат Бадаев в зале суда. ФОТО: Ярославский областной суд

Уголовное дело в отношении экс-заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева передано во Второй кассационный суд Москвы.

28 сентября текущего года уголовное дело в отношении Бадаева с апелляционными жалобами осужденного и его защитника поступило для рассмотрения в апелляционном порядке в Ярославский областной суд.

- Постановлением Ярославского областного суда от 30 сентября 2022 года ходатайство адвоката об изменении территориальной подсудности с уголовным делом направлено для разрешения во Второй кассационный суд общей юрисдикции, - сообщили в пресс-службе регионального суда.

Напомним, что бывшего чиновника признали виновным в получении взяток в особо крупных размерах. Суд приговорил Рината Бадаева к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 22 миллиона рублей.