Источник под Переславлем включили в список памятников истории и культуры народов России

Каменная часовня около источника была построена в 1995 году. ФОТО: Департамент охраны культурного наследия Ярославской области

Никитский источник, который находится в Переславском районе недалеко от Никитского мужского монастыря, включен в реестр объектов культурного наследия народов РФ.

- Первое упоминание источника, которое можно обозначить как документальное, содержится в «Житии Никиты Столпника Переяславского», датированном исследователями преимущественно 15 веком. Одним из деяний преподобного Никиты Столпника, описанном в Житии, было копание двух колодцев, один из которых располагался рядом с Борисоглебским монастырем, а второй – на берегу ручья Слуды. В полной редакции Жития наличествует редкое для житийного жанра указание на место выкопанных святым колодцев. Таким образом, временной период появления изучаемого источника как объекта, обладающего религиозно-культурным смыслом, можно определить как конец 12-начало 13 веков, - рассказали в департаменте охраны культурного наследия Ярославской области.

В середине 16 века начался культа почитания Никиты Столпника.ФОТО: Департамент охраны культурного наследия Ярославской области

В середине 16 века начался культа почитания Никиты Столпника. На колодцы совершались крестные ходы, а вода из них считалась целебной. Так продолжалось до 1918 года, а потом имущества монастыря было национализировано и монастырь фактически перестал существовать в 1923 году.

Возрождение Никитского монастыря, а значит и культа Никиты Столпника началось в 1993 году. Была выстроена каменная часовня около источника, благоустроен сам родник и построены купальни. Возобновились и крестные ходы.