Мужчину, справившего нужду в костромском автобусе, привлекли за мелкое хулиганство

Житель Костромы помочился в автобусе на глазах у многочисленных пассажиров. ФОТО: группа "Жуткая Кострома | ДТП ЧП" ВКонтакте

Пренеприятное происшествие произошло в автобусе №81 Костромы. На глазах у многочисленных пассажиров, среди которых были дети, подростки и женщины, мужчина справил малую нужду. Видимо, состояние костромича было настолько далеко от адекватного, что он перепутал салон общественного транспорта с общественным туалетом.

Водитель автобуса вызвал полицию.

- Личность мужчины установлена. В настоящее время он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, - уточнили в региональном УМВД.

Но некоторые костромичи сочли такое наказание слишком мягким.

- Дети смотрят. Как минимум развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, - пишут в соцсетях.