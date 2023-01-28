Мужчину, справившего нужду в костромском автобусе, привлекли за мелкое хулиганство

Житель Костромы помочился в автобусе на глазах у многочисленных пассажиров. ФОТО: группа "Жуткая Кострома | ДТП ЧП" ВКонтакте
Пренеприятное происшествие произошло в автобусе №81 Костромы. На глазах у многочисленных пассажиров, среди которых были дети, подростки и женщины, мужчина справил малую нужду. Видимо, состояние костромича было настолько далеко от адекватного, что он перепутал салон общественного транспорта с общественным туалетом.
Водитель автобуса вызвал полицию.
- Личность мужчины установлена. В настоящее время он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, - уточнили в региональном УМВД.
Но некоторые костромичи сочли такое наказание слишком мягким.
- Дети смотрят. Как минимум развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, - пишут в соцсетях.