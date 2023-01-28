В Ивановской области три человека погибли под колесами большегруза

В легковушке не выжил никто. ФОТО: группа "Полиция 37" ВКонтакте

В Пестяковском районе Ивановской области авария унесли жизни троих человек. Кадры с места ДТП опубликовали в группе "Полиция 37": от легковушки, в которой ехали молодые люди, осталась лишь груда железа.

После столкновения машина вылетела на обочину. ФОТО: группа "Полиция 37" ВКонтакте

По предварительной версии, водитель "Киа Рио" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Столкновения с большегрузом "Вольво" избежать не удалось.

- Водитель и два пассажира "Киа" погибли на месте аварии. Не выжил никто 24-летний парень и 20-летняя девушка были жителями Иванова. Еще одна погибшая из Фурманова, - рассказали в ивановской полиции.

Получил ли травмы водитель "Вольво" пока не известно. ФОТО: группа "Полиция 37" ВКонтакте

Обстоятельства и причины смертельного столкновения выясняются.