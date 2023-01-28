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Общество28 января 2023 7:35

В Ярославской онкологической больнице пройдет день открытых дверей

На прием можно записаться через контакт-центр или регистратуру
Полина Вачнадзе
В субботу, 4 февраля, в онкологической больнице Ярославля пройдет прием пациентов.

В субботу, 4 февраля, в онкологической больнице Ярославля пройдет прием пациентов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Международный день борьбы с раком, 4 февраля, Ярославская областная онкологическая больница проведет день открытых дверей. Прием пациентов будет проходить с 9 утра до 13:00 на проспекте Октября, 67 корпус 2 (красное двухэтажное здание).

Записаться можно двумя способами:

- через регистратуру клиники,

- через контакт-центр по телефонам 8(4852)208-100, 73-97-71.

С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС.

- Будет организован прием онкологов и маммологов. Врачи-онкологи проведут полный первичный осмотр на онкологическую патологию кожи, мягких тканей и молочной железы. При необходимости возьмут анализы для цитологического исследования и проведут ультразвуковую диагностику. Пациенты с подозрением на злокачественный процесс будут направлены на обследование и лечение в нашу клинику, - рассказали, как будет проходить прием в больнице.

День открытых дверей проводится для того, чтобы выявить новообразования еще на ранних стадиях. Особенно это важно для работающих ярославцев, которых трудно попасть на прием в будни. А тем временем, опухоли кожи и молочных желез являются одними из самых распространенных.

Наше здоровье