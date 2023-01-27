Входить в школу, оплачивать еду в столовой и проезд ивановские школьники смогут одной картой

Карта интегрирована в школьную информационную систему. ФОТО: администрация Иванова

Управление образования Иванова и ПАО «Сбербанк» воплощают в жизнь совместный проект. Каждый школьник шести образовательных учреждений, участвующих в проекте, получил карту, при помощи которой он может входить в свое учебное учреждение, оплачивать завтраки и обеды в столовой, расплачиваться в общественном транспорте.

Эта карта интегрирована в школьную информационную систему и через специальное приложение в смартфоне родители могут смотреть, когда ребенок пришел на уроки и во сколько ушел с них, что он ел и куда потратил карманные деньги.

- Школе такая база также дает возможность в каждый момент времени понимать количество учеников в здании с разбивкой по классам, а это плюс и к безопасности, - сказал глава Иванова Владимир Шарыпов.

Детям и родителям карта пришлась по душе, а учителя считают, что с ее помощью ребята смогут обучаться финансовой грамотности. При желании картой можно расплачиваться и в магазинах, но в рамках того лимита, который установили мамы и папы.