Пункт назначения по-ярославски: осужден водитель грузовика, из которого на дорогу высыпались бревна

Бревна рассыпались по дороге и на них наехал микроавтобус с детьми. ФОТО: предоставлено очевидцем

В Ярославской области осудили водителя лесовоза, который в декабре 2021 года столкнулся с микроавтобусом, перевозившим детей.

Авария произошла недалеко от Ростова. От «Камаза», которым управлял 39-летний житель Вологодской области, открепился прицеп, груженый бревнами. Прицеп выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Мерседес», в котором детская спортивная команда ехала на соревнования в Солнечногорск. Автобус наехал на рассыпавшиеся бревна и перевернулся.

Серьезно пострадал водитель «Мерседеса» – его здоровью, как установила экспертиза, был причинен тяжкий вред. Дети, к счастью, отделались синяками и незначительными ушибами. Однако после перенесенного стресса на соревнования они уже не поехали.

- Суд назначил водителю «Камаза» наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. Ему запрещено менять место жительства без согласия надзорного органа, посещать массовые мероприятия и участвовать в них, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Но уточнили, что приговор в законную силу еще не вступил. У сторон есть время его обжаловать.

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