В Ярославле с 1 апреля изменится схема работы общественного транспорта

В Ярославле с 1 апреля вновь поменяется схема работы общественного транспорта Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле с 1 апреля вновь поменяется схема движения общественного транспорта. Некоторые маршруты исчезнут, другие добавятся.

Согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок, автобусы №18 и №18К будут объединены в один маршрут №49. Он будет ходить от улицы Ярославской до остановки «15 МКР». Автобус №44К упраздняется, вместо него добавляется автобус №94С с маршрутом от улицы Чкалова до 5 МКР.

Также появятся автобусы, дублирующие маршрутные такси, которые ходят сейчас:

- №40 – от Резинотехники до Машприбора,

- №71С – от ТРК Ярославский Вернисаж» до Холодмаша,

- №84С – от поселка Куйбышева до областной больницы,

- №94С – от улицы Чкалова до 5-го микрорайона,

- №97С – от фабрики «Красный перевал» до улицы Большие Полянки.

На ряде маршрутов изменятся номера. Это касается автобусов №№90С, 93Г и 99С. После того, как изменения вступят в силу, им присвоят номера 90, 93 и 99 соответственно.

Подробнее об изменениях можно узнать здесь.