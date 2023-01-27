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Общество27 января 2023 7:28

В Рыбинске спасатели сняли со льдины пятерых рыбаков

Повезло, что льдина была большая и довольно толстая
Полина Вачнадзе
Рыбинские спасатели сняли со льдины рыбаков.

Рыбинские спасатели сняли со льдины рыбаков.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Около 100 метров проплыли на льдине пятеро рыбинских рыбаков, прежде чем их вернули на твердую землю спасатели. Любители зимней рыбалки были твердо уверены, что с ним ничего не случится, но погода подвела – льдина оторвалась и поплыла вниз по течению Волги. ЧП произошло в районе дворца спорта «Полет», практически в самом центре города.

Медпомощь рыбакам не понадобилась.

Медпомощь рыбакам не понадобилась.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

- Удача, что оторвавшаяся льдина была большая и довольно толстая, но, конечно, с промоинами и трещинами. Двоих рыбаков сняли прямо с плывущей льдины, еще троих прибило к берегу. В общей сложности любители зимней рыбалки преодолели расстояние около 100 метров, - рассказали спасатели.

Медицинская помощь никому из них не понадобилась. А вот встреча с полицией оказалась неизбежна – нарушителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

- В такую погоду структура льда меняется быстро, поэтому не стоит рассчитывать на прочность ледового покрова, она обманчива, - предупреждают в МЧС.

Происшествия: ЧП