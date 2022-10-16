В Ярославском районе в ДТП на «Золотом кольце» пострадали двое детей и двое взрослых

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе вчера, 15 октября, в 18:10 на 23 километре «Золотого кольца» произошло ДТП. «Лендровер Дискавери», за рулем которого находился 60-летний мужчина, столкнулся с автомобилем «Ссангйонг Актион» под управлением 46-летнего водителя.

- В результате ДТП госпитализированы водитель автомашины «Лендровер», и два несовершеннолетних пассажира автомашины «Ссангйонг» - 14-летний мальчик и 9-летняя девочка. Также в амбулаторном лечении нуждается пассажир автомашины «Ссангйонг», 42-летняя женщина, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.