С «Миром» дешевле: жители Ярославской области сэкономили на поездках около 1,5 миллиона рублей

Предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

Осень - самое время переходить в режим разумной экономии. Оглянуться не успеешь, как придет пора закупаться подарками и продуктами к Новому году. Мы собрали полезные рекомендации о том, как тратить меньше осенью.

ПЛАТИТЬ ЗА ПРОЕЗД СМАРТФОНОМ

Вот уже больше месяца каждая поездка в общественном транспорте Ярославля и области, оплаченная картой «Мир» в смартфоне, стоит на 6 рублей дешевле. За первый месяц акции национальной платежной системы жители и гости региона сэкономили около 1,5 миллиона рублей и стали в 3,5 раза чаще оплачивать поездки смартфоном.

Экономить на проезде можно в городских автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы валидаторами для бесконтактной оплаты. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо загрузить карту «Мир» в смартфон на базе Android с помощью одного из мобильных платежных сервисов - Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию. Ездить дешевле жители Ярославля и области могут до 31 декабря 2022 года.

Предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

ЗА ПРОДУКТАМИ - НА ЯРМАРКИ

Осенью в Ярославле традиционно проходят ярмарки, на которых можно купить недорого купить овощи и фрукты, молочную и мясную продукцию. Также на ярмарках в большом ассортименте представлены фермерские продукты, всевозможные варенья, соленья, сушеные грибы и ягоды, мед и продукция пчеловодства. А если выбрать день и поехать в какое-нибудь пригородное фермерское хозяйство, то можно существенно сэкономить, купив овощи без посредника.

БЕРЕЧЬ ВОДУ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ТЕПЛО

Осенью дни становятся короче и холоднее, а значит, мы чаще включаем свет и обогреватели. Соответственно, и платить приходится больше. Экономить коммунальные ресурсы помогут простые и не очень затратные советы по энергосбережению. Если система отопления вашего дома или квартиры оснащена регуляторами тепла, – уменьшайте температуру воздуха ночью и когда дома никого нет. Для освещения используйте энергосберегающие лампы и не оставляйте свет включенным. Выключайте воду, когда чистите зубы или бреетесь. Пользуйтесь экологичной бытовой техникой - самая дешевая в обслуживании техника класса энергоэффективности А и А+. Во время приготовления пищи закрывайте кастрюли крышками. Вода в закрытой кастрюле нагревается быстрее и потребляет меньше энергии. Используйте столько воды, сколько нужно (не больше), чтобы сварить овощи и другие продукты.

ЗА ПОКУПКАМИ - НА РАСПРОДАЖУ

Осенью традиционно стартуют распродажи коллекций одежды и обуви летнего сезона. Сезонные скидки действуют и на покупку дачной мебели, летней климатической техники. Делать покупки можно как в торговых центрах, так и прямо из дома - в интернет-магазинах. Главное, не гнаться за огромными скидками, а покупать то, что действительно нужно - базовые предметы гардероба, например. Качественный трикотаж, классические костюмы, блузки и рубашки не выйдут из моды и в следующем сезоне.

ПЕРЕЙТИ НА ДОМАШНЮЮ ЕДУ

Доставка продуктов из магазина, готовая еда, обеды и ужины в кафе или ресторане – существенная статья расходов. Попробуйте готовить сами. И если есть возможность брать на работу домашнюю еду и съедать ее в обеденном перерыве - и вовсе хорошо. Для мотивации: бизнес-ланч в Ярославле в среднем стоит 200-300 рублей, то есть в неделю выходит около 1,5 тысяч. Да, на продукты тоже придется потратиться, но все равно готовить самостоятельно выйдет дешевле.

НАЙТИ ДОСТОЙНУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ

Всем нам хотелось бы покупать дорогие брендовые вещи и аксессуары. Сегодня это не только затратно, но и сложно, потому что многие бренды ушли из России. Но всегда есть варианты купить то, что нужно для жизни, подешевле: другой марки, например. Конечно, чтобы найти качественную замену, придется потрудиться - изучить массу предложений, подробнее узнать о производителе, сравнить цены, почитать отзывы. Но эта работа обязательно окупится.