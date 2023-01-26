В Ивановской области в 2023 году откроют два виртуальных концертных зала

В Фурманове и Гаврилов Посаде Ивановской области в 2023 году откроют виртуальные концертные залы. ФОТО: предоставлено правительством Ивановской области

В Фурманове и Гаврилов Посаде Ивановской области в 2023 году откроют виртуальные концертные залы. Победителями отбора в министерстве культы стали Фурмановская музыкальная школа и районное центральное культурное объединение Гаврилов Посада.

На оборудование залов регион получит 3,5 миллиона рублей. Зрители смогут в отличном качестве смотреть онлайн-трансляции и видеозаписи концертов и других культурных мероприятий.

В конкурсе Минкульта участвовали 60 регионов страны, от них было подано 211 заявок. Победителями стали 80 учреждений.

Сейчас в Ивановской области работают девять виртуальных концертных залов: в Ивановской государственной филармонии, Комсомольской детской школе искусств, детской музыкальной школе Приволжска, детских школах искусств Кохмы, Шуи, Вичуги, Кинешмы и Пучежа, а также во Дворце культуры им.В.И. Ленина в Тейкове. За 2022 год в виртуальных залах проведено 283 мероприятия, которые посетило более 63 тысяч зрителей.