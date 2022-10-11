Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 6:30

В Ярославле пройдет концерт «Симфоническое «Кино»

Это совместный проект гитариста группы «КИНО» Юрия Каспаряна, Александра Викторовича Цоя и композитора Игоря Вдовина
Источник:kp.ru
ФОТО: Лилия Хаматгалеева

ФОТО: Лилия Хаматгалеева

Проект был создан в 2010 году и быстро набрал популярность у поклонников творчества Виктора Цоя во многом за счет того, что фронтменом проекта является один из основателей группы «КИНО», Юрий Каспарян, чьи гитарные рифы и соло являются визитной карточкой многих песен легендарного коллектива.

Великолепные оркестровки, написанные композитором Игорем Вдовиным, открывают новые грани звучания песен, знакомых каждому, а уникальный видеоряд, созданный сыном Виктора Цоя Александром, отражающий стилистику культовой группы, ещё глубже погружает зрителей в мир музыки группы КИНО, ставшей гимном нескольких поколений.

ФОТО: Лилия Хаматгалеева

ФОТО: Лилия Хаматгалеева

Культура: музыка