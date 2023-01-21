В Рыбинске обсудили, как будут решать проблемы с теплоснабжением города

Авария на теплосетях Рыбинска происходят с незавидной регулярностью. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске прошло совещание, на котором обсудили проблемы с теплоснабжением города. Депутаты озвучили жалобы горожан, все они сводятся к двум основным пунктам - в квартирах холодно, а счета за отопление приходят огромные. При этом до "Рыбинской генерации" не дозвониться.

- Последние года работы компании была нацелена не на надежность теплоснабжения, а на расчет с кредиторами. Теперь, когда предприятие принадлежит городу, упор сделаем на качество и надежность поставки тепла в дома, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

В первую очередь, будет согласована схема теплоснабжения, рассказал глава Рыбинска. После ее утверждения, депутаты и глава скорректируют инвестиционную программу и внесут изменения в концессионное соглашение.

Второй шаг - в 2023 и 2024 годах провести по федеральной программе капитальный ремонт не менее 40 километров теплосетей. При этом работа будет синхронизирована с УГХ, то есть, теплосети, дороги и дворы в порядок планируют приводить одновременно.

Кроме того, с 1 февраля диспетчеры "Рыбинской генерации" начнут работать с 17:00 до 21:00, а в марте откроется полноценная диспетчерская служба. Звонки будут принимать с 09:00 до 21:00.

- Совместно с ИРЦ во всех районах города планируем открыть офисы обслуживания населения. В них можно будет обращаться по вопросам перерасчета и качества оказания услуг, - сообщил Дмитрий Рудаков. - Также создадим личные кабинеты всех абонентов и организуем автоматическую систему оповещения об отключениях.