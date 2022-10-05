Костромских военкомов попросили обойтись без «перегибов» на местах

На базе Народного фронта создан центр содействия тем, кто в рамках частичной мобилизации был призван ошибочно. ФОТО: ОНФ по Костромской области

Губернатор Костромской области Сергей Ситников обратился к военному комиссару региона с просьбой не допустить «перегибов» на местах. Это касается ситуаций, когда повестки направляют костромичам, которые не должны быть призваны.

О таких случаях рассказали в ОНФ по Костромской области. На базе Народного фронта создан центр содействия тем, кто в рамках частичной мобилизации был призван ошибочно. Например, общественники уже помогли отцу-одиночке, мужчине, у которого в военном билете стоит категория А, а в действительности он является инвалидом.

Обращения костромичей принимают по телефону 8(4942)49-60-27 и адресу: Кострома, улица Советская, 47, офис 7.

В Костромской области сейчас действуют программы поддержки участников СВО и их семей. Ответственные лица составляют списки тех, кому положены выплаты в 30 тысяч рублей.

- Кроме того, семьям с несовершеннолетними детьми призванных граждан при необходимости предоставят места в образовательных организациях вблизи места проживания. Предусмотрены льготы на питание школьников 5-11 классов, а также индивидуальное сопровождение педагогами-психологами, - рассказали в правительстве региона.