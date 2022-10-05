Время созидания

5 октября отмечается День учителя Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рыбинская школа №4 самая современная и новая. Здесь несколько спортивных залов, для удобства школьников есть лифты. В новостройку мы приехали накануне профессионального праздника учителей. О том, какие возможности дает детям новая школа и как формируются ее традиции, нам рассказала директор Елена Благовещенская.

Директор рыбинской школы №4 Елена Благовещенская. ФОТО из архива школы

- Елена Владимировна, как появилась ваша школа-красавица?

- Микрорайон Слип достаточно удален от центра города. Прежде на его территории работали три школы: средние 35-я и 16-я, а также основная 14-я, где дети учились до девятого класса. Все три школы существовали уже более полувека, их здания не соответствовали новым стандартам, например, в отношении спортивных и актовых залов, санитарных комнат и т.д. Проблемы пытались решать за счет использования коридоров, объединения учебных аудиторий и других мер, но нужного результата это, конечно, не обеспечивало. Вдобавок отапливались школы котельными, что было дорого и неэффективно. Когда было принято решение в рамках национального проекта «Образование» строить по всей России современные школы, нам и нашим детям очень повезло - микрорайон Слип не был обойден стороной. Нужно сказать, что администрация города Рыбинска и департамент образования начали прорабатывать вопрос о строительстве новой школы еще в конце «нулевых». В 2012 году родился первый проект. Его приняли, но финансирования на тот момент не существовало. Зато со стартом нацпроекта «Образование» финансовые средства на строительство нашей школы были выделены. Строительство началось в феврале 2018 года, а 21 августа 2020 года мы уже получили это здание. В тот же день я была назначена директором, хотя моя кандидатура была одобрена ранее.

- А где вы работали раньше?

- Сначала окончила Рыбинское педагогическое училище, а затем - ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Начинала учителем начальных классов, стала преподавателем истории и обществознания, лауреатом областного этапа конкурса «Учитель года». Долгое время работала заместителем директора. Вся моя профессиональная жизнь проходила в родной для меня школе №36 в Переборах - это тоже удаленный микрорайон Рыбинска.

- Как формировался педагогический коллектив новой большой школы?

- Дефицит педагогических кадров существует практически везде, и Рыбинск не является исключением. За полгода до открытия мы приходили в коллективы существовавших школ и рассказывали коллегам, что рассчитываем именно на них. В итоге в нашу новую школу пришли все пожелавшие учиться в своем микрорайоне дети.

Как и во многих школах, учебный процесс начинается с гимна и поднятия флага. ФОТО: Алексей Смирнов

Кстати, мы наблюдаем интересное явление: люди, прежде покинувшие микрорайон, теперь начинают возвращаться. Это связано с тем, что на Слипе активно ведется коттеджное строительство, а многие сейчас предпочитают жить именно в таких условиях. Тем более что здесь есть и газ, и вода, и электричество, и необходимая инфраструктура, в том числе и современная школа.

- Значит, ваша востребованность растет?

- Да, так и происходит. Три прежние школы в общей сложности обеспечивали места примерно для 730 учеников. Наша школа была спроектирована на 786 детей. А сейчас в ней учатся уже 870 ребят. Нужно учесть, что раньше родители нередко возили детей в школы центральной части города, поскольку считали, что там лучше условия для учебы. Теперь же и эта тенденция обратилась вспять, они стали выбирать наше образовательное учреждение. Можно сказать, идет возвращение в родные пенаты.

- У вас действительно непривычно масштабное для школы здание - широкие коридоры, большое количество помещений…

- По проекту это школа с музыкальным уклоном, поэтому здание состоит из двух частей - есть большой блок помещений, предназначенных именно для обучения игре на музыкальных инструментах. К сожалению, пока не удается использовать их, в первую очередь это связано с недостатком преподавательских кадров. Есть сложности и с организацией платного обучения музыке - сейчас многие родители не готовы нести дополнительные финансовые расходы. Тема музыкального образования не закрыта, управление культуры ищет варианты, но часть помещений пока законсервирована, а другие мы используем для организации допобразования детей. Нам действительно хочется, чтобы первоначальные планы осуществились. Будет здорово, если, отучившись в школе, пообедав и передохнув, дети смогут перейти в музыкальный блок и заниматься там. Это было бы комфортно для них и удобно для родителей, а выпускники выходили бы из школы, получая и диплом о музыкальном образовании.

- Наверное, есть специфика и в образовательном процессе, оснащении?

- Наша школа одна из современных в городе, но многое еще предстоит сделать. Мы являемся участником проекта «Цифровая образовательная среда», развиваемся в этом направлении. И педагоги, и дети работают с широким применением соответствующего оборудования, для этого у нас достаточно и компьютеров, и ноутбуков, и другой техники, это помогло нам в условиях пандемии практически моментально перейти на дистанционное обучение. Привлекли мы и специалиста, который будет заниматься с ребятами робототехникой.

Безусловно, важно, что в школе создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, для них есть и пандусы, и лифты, и специально оборудованные санитарные комнаты. В школе три спортивных зала. Два зала - синий и зеленый - впечатляют всех, кто впервые в них попадает, - высота потолков составляет почти 12 метров!

Спортивный зал высотой с многоэтажный дом. ФОТО: Алексей Смирнов

У нас прекрасные мастерские для уроков технологии, на которых девочки изучают швейное дело, домоводство, кулинарию, а мальчики учатся работать с деревом и металлом. Одним словом, условия для работы и учебы у нас действительно самые современные. Что касается воспитательных моментов, то сейчас начинают формироваться школьные традиции, формируется дух школы. В частности, мы создаем школьный музей, планируем, что в этом году он пройдет паспортизацию.

Тематика музея будет в первую очередь связана с Мологой. Дело в том, что при затоплении этого города многие его жители переселились в деревни, на месте которых теперь находится наш микрорайон Слип. По сути, мы - потомки и преемники мологжан. В прошлом школы №35 и №16 в конце 30-х годов строили как раз в расчете на детей переселенцев. Все документы и экспонаты из прежних школ перевезены к нам, очень помогают в сборе материалов наши друзья с соседнего завода «Верфь братьев Нобель», где работают в том числе и родители учеников, а предприятие нам помогает.

- Насколько заинтересованы в дополнительном образовании детей их родители?

- По собственному опыту могу сказать, что большинство из них каждый год еще с середины августа активно интересуются перечнем программ внеурочной деятельности, изучают весь спектр секций и кружков, которые открываются на базе школы, а также возможностями, которые предоставляет Дом культуры «Слип» (их артисты - наши ученики, а наши ученики - их артисты). Более 70 процентов родителей хотят, чтобы уже с 1 сентября досуг их детей был организованным.

Мы чувствуем свою ответственность, стараемся способствовать расширению возможностей. В частности, привлекаем к проведению занятий на наших площадях специалистов в сферах хореографии, спорта и т.д. Для нас важно, чтобы во второй половине дня школа не простаивала, а продолжала быть центром для развития детей. Это востребовано и у родителей - если занятия ведет хорошо зарекомендовавший себя специалист «с именем», то многие готовы привести на занятия ребенка. Родители постоянно ведут с администрацией школы диалог о том, чтобы их детям были обеспечены не только полноценные учебные занятия, но и возможности для разностороннего развития.

- Как в принципе строятся отношения школы и родителей?

- Как я уже говорила, мы получили школу 21 августа, а 1 сентября уже нужно было принять в ней учеников. И я очень благодарна родителям детей, которые тут же мобилизовались и единым духом помогли нам. Я еще не знала этих людей, но с их помощью удалось привести в порядок нашу большую территорию со спортивными сооружениями, помещения, собрать огромное количество завезенной поставщиками мебели и т.д. В результате торжественное открытие удалось, школа была приведена почти в идеальное состояние.

Именно в это время сформировался совет отцов нашей школы. Я до сих пор помню, как вышла выступать перед залом, в котором собралось 250 мужчин. И встретила их абсолютную поддержку, которая была подкреплена делом. Горжусь отцами наших учеников! Мы и сейчас работаем вместе, я знаю, что школа может на них положиться. Залить корт, содержать его в порядке, провести спортивные соревнования, подежурить на катке, чтобы там никто не хулиганил - папы умеют все это и многое другое. И очень важно, что их дети видят такой пример.