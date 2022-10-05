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Общество5 октября 2022 8:40

Водитель машины, спровоцировавшей ДТП под Переславлем, лишен прав за пьяную езду

В аварии, которая произошла 4 октября, погибли три человека, в том числе ребенок
Полина Вачнадзе
В аварии в Переславском районе разбилась семья из Иваново

В аварии в Переславском районе разбилась семья из Иваново

Фото: Прокуратура Ярославской области

Водитель автомобиля «Датсун», который после аварии под Переславлем находится в больнице, в августе прошлого года был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Вновь сесть за руль он мог только в марте следующего года. Однако 36-летний мужчина не стал дожидаться, когда истечет срок наказания.

По предварительной версии, именно «Датсун» выехал на встречную полосу, где врезался в «Шевроле». Все пассажиры «Датсуна» - семейная пара из Иваново и их 7-летний сын – погибли. Мужчина и мальчик скончались на месте аварии, женщина умерла в больнице.

Водители обеих машин госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

- Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия: ДТП