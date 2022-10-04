«Мы с ней гуляли, и она пропала»: у жительницы Ярославля собака упала в колодец с кабелем

Из люка собаку достали уже ночью. ФОТО: МКУ "Центр гражданской защиты" Ярославля

В Ярославле вечером 1 октября в открытый люк на проспекте Толбухина упала 16-летняя собачка Маша. Ее хозяйка Галина вышла с домашней любимицей, на прогулку, но вечерний променад затянулся до глубокой ночи. КП-Ярославль связались с Галиной, чтобы услышать эту историю из первых уст.

- Я со своей собакой обычно гуляю у дома, живем мы около торгового центра. Шли как раз по тротуару к ТЦ, было темно, я сначала не поняла, куда Маша делась. Больше часа искала ее. Я подходила к люку, куда, как мне показалось, она упала, но поначалу ничего не заметила, так как кабель, находившийся в этом люке, плотно лежал, и мне показалось, что это дно, - рассказала хозяйка собаки Галина. – Позже я услышала из люка лай, подошла к дому и попросила двух парней помочь мне, так как не совсем поняла, что там происходит.

Молодые люди не отказали Галине, и пошли к месту происшествия. Они посветили фонариками от телефона в люк и увидели упавшую туда собаку Машу. Лезть за животным сами не стали, так как это было небезопасно – внизу вода и провода, которые могли быть под напряжением. Парни стали звонить во всевозможные службы, откликнулись сотрудники «Центра гражданской защиты».

- Спасатели пытались взять собаку на руки, но она, видимо, от отчаяния, кусалась. Попытались использовать специальную палку с петлей на конце, но мокрая шерсть собаки скользила, собаку удалось достать по старинке, за шкирку, - рассказали сотрудники МКУ «Центр гражданской защиты» Ярославля. - Хозяйке освобожденной собаки посоветовали не спускать ее с поводка на прогулке, чтобы избежать повторения инцидента. Крышку люка спасатели установили на место.

В районе 23:30 Машу достали из люка.

- Собака была в жутком виде. Вся шерсть была в грязи, так что Маша была похожа на ежика. После того, как ее вытащили, она сразу побежала на проезжую часть, была в шоке, - рассказала Галина.

Хозяйка собаки очень благодарна сотрудникам «Центра гражданской защиты», которые не оставили ее Машу в беде.