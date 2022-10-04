В Костроме открыли «горячую линию», на которую могут обратиться родственники мобилизованных

В Костроме открыли «горячую линию», на которой принимают обращения от родственников мобилизованных
Фото: Полина Вачнадзе
В Костроме открыли «горячую линию», на которой принимают обращения от родственников мобилизованных. Линия работала сегодня, 4 октября, и будет работать завтра, 5 октября, с 14:00 до 16:00. Номер для обращения: 31-60-81.
- Будут оперативно выявляться проблемы, с которыми столкнулись семьи мобилизованных, и приниматься меры по их решению, - сообщили в администрации Костромы.
Кроме того, в каждом образовательном учреждении города будут определены люди, ответственные за сопровождении таких семей. Все – на условиях конфиденциальности. Родителей воспитанников детских садов и учеников школ уведомят, к кому нужно обращаться с вопросами и трудностями.
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