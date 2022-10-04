Семь щенков и их маму спасли из затопленного коллектора в Иванове

Замерших малышей и их маму нашли в затопленном коллекторе. ФОТО: группа "Ивановский приют для бездомных животных" ВКонтакте

Из затопленного коллектора в Иванове спасли бездомную собаку и ее семерых щенков. Пока было сухо, собака родила там малышей, так как посчитала это место безопасным. Но начались дожди и трубу залило водой и грязью.

Малышам ищет хороших хозяев. ФОТО: группа "Ивановский приют для бездомных животных" ВКонтакте

Несмотря на опасность, мать не бросила детенышей и из последних сил согревала замерзших и мокрых щенков своим теплом. Несчастную собачью семью, которая уже находилась на грани гибели, случайно обнаружили прохожие. На место приехал кинолог, он достал животных из трубы и привез их в приют.

Мать не бросила своих щенков. ФОТО: группа "Ивановский приют для бездомных животных" ВКонтакте

- У всех сильнейшее переохлаждение. Малышам и их маме нужны клетки-вольеры, влажные корма, пеленки, сыворотки и вакцины. Но самое главное – ждем добрые руки, - пишут волонтеры ивановского приюта «Майский день».