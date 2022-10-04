Мобилизованные ярославцы жалуются на грубость сотрудников военкоматов

Ярославцы, призванные в рамках частичной мобилизации, жалуются на грубость сотрудников военкоматов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ближайшем заседании штаба ОНФ по Ярославской области будет обсуждаться вопрос некорректного поведения некоторых сотрудников военкоматов. С подобными жалобами к общественникам обратились многие призывники.

- Нам жалуются на откровенную грубость, отсутствие каких-либо разъяснений. Все это создает лишнее напряжение. Так работать с людьми нельзя, - говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая.

С 26 сентября в Ярославле на базе ОНФ открылись центры содействия ошибочно мобилизованным. За неделю общественники получили уже более 300 обращений, большая их часть - просьбы о консультации.

- Грамотно проинформировать о порядке действий бывает достаточно, чтобы вопрос начал решаться. В военном билете тутаевца с приобретенным инсулинозависимым диабетом стоит категория А. В переосвидетельствовании, по словам мужчины, отказывали. По нашему совету он написал заявление на имя военкома, в итоге медкомиссию проведут, - рассказали в ОНФ.

Решается вопрос 44-летнего ярославца, который подлежит призыву в рамках частичной мобилизации. Однако он является отцом девочки-подростка, которая из-за спортивной травмы передвигается только по квартире и то на костылях. В ноябре девочке предстоит пройти очередной этап реабилитации и ей очень нужна помощь папы.

- К некоторым случаям нужно подойти с общечеловеческих позиций, - говорят общественники.

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