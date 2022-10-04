В Ярославский областной суд поступило дело «рыбинского маньяка» Виталия Молчанова

На допросе Виталий Молчанов признал свою вину Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославский областной суд поступило уголовное дело Виталия Молчанова, больше известного как «рыбинский маньяк». Два года назад, в сентябре, он жестоко расправился над девочками 8 и 13 лет, дочерьми своей сожительницы, после чего скрылся с места преступления. Тела растерзанных детей нашла мать, когда вернулась домой после смены в больнице.

- Виталий Молчанов обвиняется в убийстве двух малолетних лиц с особой жестокостью, насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, надругательством над телами умерших и покушении на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, - перечислили в пресс-службе суда все статьи, по которым проходит мужчина.

Такие фото мужчина выставлял на своей странице в соцсети. ФОТО: соцсети

Материалы дела переданы судье, процессуальных решений пока не принято, уточнили в ведомстве.

Ужасное преступление потрясло не только Рыбинск, но и всю страну. И чем больше становилось известно подробностей, тем больший ужас они вызывали. Выяснилось, что Виталий Молчанов ранее уже был судим, причем, по очень похожим статьям. На свободу он вышел в декабре 2019 года, в марте благодаря Интернету познакомился с матерью погибших девочек. Женщина ушла от мужа-полицейского, потом забрала дочерей и вместе с ними переехала к Молчанову. Семейная идиллия продлилась полгода, а потом произошел кошмар.

Поймали маньяка неделеко от дома, где было совершено преступление Фото: СУ СКР по Ярославской области

Около трех дней Виталий Молчанов скрывался от правоохранительных органов. Когда его все же задержали, кстати, недалеко от дома, не стал отрицать свою вину.

- Еще одну бутылку выпил где-то до десяти часов… и как бы… и убил в итоге, - говорил он на допросе.

Следствие по делу длилось два года. Были проведены психиатрические экспертизы, одна из них признала мужчину вменяемым в момент совершения преступления.

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