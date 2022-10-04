В Ярославской области завершены поиски матери и ее 3-летнего сына

В лесу Рыбинского района заблудились женщина и ее 3-летний сын Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинском районе Ярославской области благополучно завершились поиски матери и ее 3-летнего сына.

Днем 3 октября жительница Рыбинска вместе с сыном ушла в лес недалеко от деревни Кабатово и заблудилась. Женщина сумела дозвониться до своего знакомого и сообщить ему о несчастье, а он уже связался с полицией и волонтерами.

Поиски начались около семи часов вечера. У леса развернулся штаб, куда постепенно начали съезжаться добровольцы. Судьба матери и ее маленького ребенка, которые могли на ночь остаться в холодном и мокром лесу, многих не оставила равнодушными.

И вот долгожданное сообщение «Идет эвакуация», которое в 23:47 появилось в группе «ЯрСпаса». Это значит, что заблудившихся нашли.

- Около 23:00 мама с ребенком найдены в районе деревни Тихменево, это примерно в 10 километрах от того места, где они вошли в лес. С ними все в порядке, они доставлены домой, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция еще раз напоминает любителям тихой охоты и прогулок по лесам о том, что необходимо быть осторожными. Обязательно берите с собой полностью заряженный телефон и сообщите родным о своем предполагаемом маршруте.

Если вы все же потерялись, сразу позвоните в правоохранительные органы по номеру 102.