В Костромской области ожидается сильнейший ветер

В регионе ожидаются дожди, грозы и сильный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

В Костромской области сегодня, 3 октября, будет неспокойно – в регионе ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. По данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы его будут достигать 18 метро в секунду.

Костромичей попросили соблюдать меры предосторожности. При усилении ветра по возможности не выходить из дома и не оставлять детей без присмотра.

- Сильный ветер может стать причиной нарушения электроснабжения, падения рекламных щитов, башенных кранов, деревьев, обрушения широкопролетных элементов зданий из легких металлических конструкций. Повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов на автодорогах в связи с метеорологической обстановкой, - говорится на сайте администрации Костромы.

При возникновении экстренных ситуаций сообщите по телефону 112.