Уроженца Читы будут судить за убийство, совершенное 23 года назад в Ивановской области

Уроженца Читинской области будут судить за убийство, совершенное в 1999 году в Ивановском регионе Фото: СУ СКР по Ярославской области

Уроженца Читинской области будут судить за убийство, совершенное в 1999 году в Ивановском регионе. По версии следствия, мужчина убил старушку ради ценных икон, которые у нее хранились.

- 27 августа 1999 года обвиняемый проник на придомовой участок одинокой пенсионерки, напал на нее, избил и задушил платком. Убедившись, что потерпевшая мертва, мужчина отыскал в доме иконы и подготовил их для выноса, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Но вынести их не успел. В гости к бабушке пришла ее родственница. Сначала она стучала в дверь и окна, потом, видимо, решив, что со старушкой что-то случилось, попыталась открыть замок. В этот момент злоумышленник, воспользовавшись тем, что родственница ненадолго отошла от двери, выбежал на улицу и скрылся. Иконы остались на месте.

Долгие годы преступление оставалось нераскрытым. Но в июле 2022 года, благодаря работе следователей и криминалистов, а также сотрудников полиции, удалось установить человека, причастного к убийству.

- В результате проведенных следственных действий, при кропотливом изучении материалов уголовного дела, в том числе при сопоставлении фоторобота предполагаемого преступника, сделанного в 1999 году родственницей погибшей, и фотографией задержанного мужчины в молодости, удалось установить их совпадение. Кроме того, были также допрошены дополнительные свидетели по делу, изобличающие обвиняемого. После того, как было собрано достаточно доказательств причастности мужчины к совершению данного преступления, он был задержан следователем и заключен под стражу, - рассказали в региональном СКР.

Известно, что обвиняемый уже был судим за кражу, разбой и за наркопреступление.