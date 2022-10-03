10 октября в Ярославле в КЗЦ «Миллениум» состоится премьера драматического балета «Распутин»

Григорий Распутин, созданный Юкой Ойши, совмещает в себе и положительные, и отрицательные черты. ФОТО: предоставлено организаторами

Григорий Распутин – один из самых загадочных и противоречивых героев российской истории. И жизнь, и смерть этого человека до сих пор вызывают массу вопросов и таят огромное количество загадок. Простой крестьянин, ставший одним из самых влиятельных людей в Российской империи. Кто-то считает его злодеем, манипулятором, колдуном и даже дьяволом, кто-то – мудрецом и святым целителем.

Хореограф Юка Ойши создала балет «Распутин» специально для сезона выступлений Сергея Полунина в знаменитом лондонском театре Palladium, где и состоялась мировая премьера постановки. Григорий Распутин, созданный Юкой Ойши, совмещает в себе и положительные, и отрицательные черты. В одноименном балете Распутин прежде всего – человек, а уже потом исторический персонаж.

Сергей Полунин:

- Наш балет «Распутин» – это в первую очередь история человеческих отношений. Все его герои - и Распутин, и царская семья, и князь Юсупов в ней не абстрактные исторические герои из книг, а живые люди - с человеческими чувствами и переживаниями.

Оригинальную музыку для балета «Распутин» написал один из самых талантливых и востребованных российских композиторов нашего времени - Кирилл Рихтер.

А удивительной красоты костюмы для героев «Распутина» создала всемирно известный модельер Ульяна Сергеенко.

Драматический балет «Распутин». 10.10.22 – Ярославль, КЗЦ «Миллениум».

Хореограф — Юка Ойши

Композитор — Кирилл Рихтер

Сценограф — Отто Бубеничек

Художник по костюмам — Ульяна Сергеенко

Билеты на драматический балет «РАСПУТИН» Сергея Полунина - на официальном сайте: PoluninShow.ru

Реклама