В Ярославской области открылся штаб помощи военнослужащим и их семьям

В Ярославской области начал работать штаб #МыВместе Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области начал работать штаб #МыВместе. По номеру 8-800-200-3411 звонки от военнослужащих и членов их семей принимаются круглосуточно. Волонтеры штабов, которые будут работать во всех районах региона, окажут обратившимся бытовую, психологическую, гуманитарную или юридическую помощь.

Добровольцы доставят пожилым людям продукты питания, возьмут на себя уход за домашними животными тех, кого мобилизовали. Если возникнет необходимость, то в области создадут игровые комнаты, в которые можно отвести детей, пока жены военных на работе.

Ярославцев также приглашают стать волонтерами – их помощь сейчас очень нужна. Присоединиться к команде добровольцев можно здесь, можно также позвонить по номеру 8(4852)25-13-25 или прийти во Дворец молодежи. Он находится в Ярославле по адресу: проспект Ленина, 27, 1 этаж (вход со стороны магазина «Лотос»).

Кроме того, получить консультацию по мобилизации или сообщить о возможных нарушениях можно при помощи чат-бота @psy_myvmeste_bot.

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