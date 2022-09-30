В Ивановской области полицейский с другом спасли при пожаре двоих детей, их маму и соседку

Полицейский из Кинешмы и его друг спасли четырех человек при пожаре. ФОТО: МВД России

Четверо жителей Кинешмы Ивановской области – женщина, ее двое детей 2-х и 5-и лет и их пожилая соседка – живы и здоровы только благодаря местному участковому и его другу. Полицейский Рафаэль Мелкумян не растерялся, когда у соседей начался пожар и одним из первых пришел им на помощь.

Был выходной день и Рафаэль вместе с другом отдыхал во дворе своего дома. Вдруг с одного из соседних участков потянуло запахом гари, практически сразу раздались крики детей. Мужчины сразу же бросились туда.

Участковый снял с крыши женщину и двух ее детей. Скриншот с видео, МВД России

- Дом уже был охвачен пламенем. Когда забежали во двор, увидели, что на крыше гаражей стоит девушка с двумя маленькими детьми, которые кричали, плакали, звали на помощь. Мы помогли им спуститься. Девочка, годика два ей, была закутана в одеяло, очень замерзла и испугалась, - рассказывает Рафаэль Мелкумян.

Не успели друзья спасти одну семью, как пришлось бежать и выручать бабушку.

- Увидел, что в доме на втором этаже от окна к окну мечется женщина, не знает, как ей выбраться. Мы с товарищем нашли приставную лестницу, приставили ее к окну. Я залез, разбил стекло, помог бабушке выбраться и спуститься вниз, - рассказывает участковый.

Пострадавших он не бросил – отвел к себе домой. Там их накормили, дали теплые вещи – погорельцам пришлось быстро выбежать из квартиры, и об одежде они в тот момент даже не подумали.

Полицейский не бросает погорельцев и сейчас - организовал для них сбор вещей. Скриншот с видео, МВД России

- Потом нас отвезли к моим родителям. Спасибо огромное полицейскому и его другу, - говорит спасенная ими мама малышей.

Рафаэль Мелкумян и сейчас не оставляет погорельцев. Он продолжает им помогать, собирая одежду и необходимые в быту вещи.