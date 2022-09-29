Зима близко: житель Костромской области совершил 4 кражи, чтобы сесть в тюрьму

Бомж из Костромской области пошел на кражи, чтобы в тюрьме переждать холода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Целеустремленный воришка попался нейским полицейским – мужчина совершил четыре кражи специально для того, чтобы получить срок и отбыть в места не столь отдаленные. На гособеспечении бомж планировал переждать осенние дожди и зимние морозы.

Жил мужчина в заброшенном доме. Хоть он и оборудовал себе спальное место, но прекрасно понимал, что в не отапливаемом здании до весны может и не дотянуть. Тогда 31-летний бомж пошел на преступление. Воспользовался тем, что хозяин «девятки» не закрыл двери автомобиля, и вынес из салона все, что плохо лежало.

Когда полицейские пришли в заброшку, подозреваемый сразу во всем сознался.

- В ходе установления обстоятельств преступления выяснилось, что в соседнем Макарьеве за ним числится еще три кражи. По словам самого задержанного, все эпизоды он совершил, чтобы точно сесть в тюрьму, поскольку на улице холодает, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Судя по числу преступлений, одним зимним сезоном пребыванием бомжа в колонии может не ограничиться.