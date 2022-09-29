Семьи мобилизованных костромичей получат выплаты

Семьи мобилизованных костромичей, в которых есть дети, получат по 30 тысяч рублей. ФОТО: правительство Костромской области

Семьям костромичей, призванных в рамках частичной мобилизации, назначены дополнительные выплаты. Семьи, в которых воспитывается хотя бы один несовершеннолетний ребенок, получат из областного бюджета 30 тысяч рублей.

- У людей приостановлены трудовые контакты, они получили расчет. Помогаем, чтобы до первой зарплаты призывников в новом качестве, поддержать семью, - отметил глава региона Сергей Ситников.

Сейчас органы социальной защиты вместе с военкоматами составляют списки тех, кому положена выплата.

Также Сергей Ситников обратился ко всем жителям региона с просьбой морально поддержать детей, чьи отцы были мобилизованы.

- Мы с вами должны понимать, призыв на военную службу - это стресс, в первую очередь, для детей. Был папа рядом, водил за руку в школу, а теперь он должен уехать. Это тяжело. Я сейчас обращаюсь ко всем педагогическим работникам, возьмите, пожалуйста, под особую форму ведения этих детей. Чтобы было к ним самое доброе отношение. Обращаюсь к соседям семей резервистов. У них могут возникнуть какие-то бытовые проблемы. Нужна помощь, содействие. Спросите лишний раз, помогите. Нужно просто нормальное человеческое участие, - подчеркнул глава региона.