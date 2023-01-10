В Костромской области из-за морозов продлили режим повышенной готовности

Режим продлен до 11 января включительно. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Костромской области из-за аномальных морозов продлили режим повышенной готовности. Планировалось, что он будет действовать до конца новогодних праздников, однако погода внесла свои коррективы. Режим продлен до 11 января включительно.

По прогнозам синоптиков, до этой даты в регионе сохранятся аномальные морозы. Температура может понизиться до -40 градусов, а в некоторых районах – и до -44.

Глава Костромской области призвал сотрудников ГИБДД и МЧС усилить патрулирование, особенно на дорогах с небольшой интенсивностью движения.

- Необходимо обеспечить контроль за транспортными средствами. Угрозы здесь понятны - это и остановка транспортных средств по техническим причинам, и из-за качества топлива. Главная задача - осуществлять патрулирование дорог, особенно в тех местах, где малолюдно, нет сотовой связи. При необходимости эвакуировать людей, которые попали в сложную ситуацию на дороге, - подчеркнул губернатор.