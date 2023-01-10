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Кострома 10 января 2023 14:19

В Костромской области из-за морозов продлили режим повышенной готовности

Сотрудники ГИБДД и МЧС усилят патрулирование, особенно на малолюдных дорогах
Полина Вачнадзе
Режим продлен до 11 января включительно.

Режим продлен до 11 января включительно.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Костромской области из-за аномальных морозов продлили режим повышенной готовности. Планировалось, что он будет действовать до конца новогодних праздников, однако погода внесла свои коррективы. Режим продлен до 11 января включительно.

По прогнозам синоптиков, до этой даты в регионе сохранятся аномальные морозы. Температура может понизиться до -40 градусов, а в некоторых районах – и до -44.

Глава Костромской области призвал сотрудников ГИБДД и МЧС усилить патрулирование, особенно на дорогах с небольшой интенсивностью движения.

- Необходимо обеспечить контроль за транспортными средствами. Угрозы здесь понятны - это и остановка транспортных средств по техническим причинам, и из-за качества топлива. Главная задача - осуществлять патрулирование дорог, особенно в тех местах, где малолюдно, нет сотовой связи. При необходимости эвакуировать людей, которые попали в сложную ситуацию на дороге, - подчеркнул губернатор.

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