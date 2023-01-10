В Иванове в мороз без тепла остались около 3000 человек

Из-за аварии на теплосетях около 3000 ивановцев остались без тепла. Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

В Иванове сегодня, 10 января, около 11 часов на теплотрассе в районе дома №10 на улице Кирякиных произошла авария. Без тепла остались школа №6, детский сад №164, коммерческие объекты, а также 24 многоквартирных дома, в которых проживают 2 740 человек.

Тепло отключили в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 17 на улице Куликова, в домах №№ 2, 4, 8, 9, 11, 5, 10 на улице Кирякиных, в домах №№138, 136А, 140, 134, 132, 136 на улице Лежневской и в домах №№1, 3, 7 и 9 на улице Воронина.

По данным руководителя АО «Ивгортеплоэнерго» Романа Гордовского, устраняют аварию 17 человек и 9 единиц техники.

- Место повреждения установлено, идет вскрытие грунта, вентилятором удаляют пар из тепловой камеры, - сказал начальник компании.

Устранить повреждения планируют к 17:00.