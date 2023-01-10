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Общество10 января 2023 12:34

Увезли в лес и угрожали пистолетом: ярославские полицейские задержали троих подозреваемых в вымогательстве

Жителя Переславля завезли в лес и, угрожая пистолетом, потребовали 250 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
Трое вымогателей вывезли ярославца в лес Переславского района.

Трое вымогателей вывезли ярославца в лес Переславского района.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ярославские сотрудники уголовного розыска при поддержке спецподразделения задержали троих мужчин, которые подозреваются в вымогательстве. Операция прошла в Московской области, куда злоумышленники уехали после совершения преступления в Переславском районе.

Заявление о вымогательстве в полицию поступило от 31-летнего ярославца. По версии следствия, трое неизвестных мужчин вечером затолкали его в машину и увезли в лес в Переславском районе. В лесу потерпевшего избили и, угрожая ножом, потребовали деньги. Опасаясь, что угрозы троицы реальны, мужчина отдал 250 тысяч рублей.

- Задержаны 27-и, 23-х и 21-летний уроженцы ближнего зарубежья. Они дали признательные показания, пояснив, что своими действиями добивались от потерпевшего выплаты денежных средств, которые он якобы задолжал, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», фигуранты которого заключены под стражу.

Происшествия: КРИМИНАЛ