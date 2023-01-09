В костромском департаменте образования пояснили, при какой температуре ученики могут не посещать школы

Решение о том, посещать или нет ребенку школу, принимают его родители.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Костромской области в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы. В некоторых районах региона может похолодать до -40 градусов.
Как пояснили в областном департаменте образования, по нормативам, учебный процесс в общеобразовательных организациях приостанавливается при следующих температурах:
- при температуре воздуха -25 и ниже – для учеников 1-4 классов,
- при температуре воздуха -27 и ниже – для учеников 5-11 классов.
Решение о том, посещать или нет ребенку школу, принимают его родители и уведомляют об этом классного руководителя. Справок не требуется, неявка в школу не будет считаться прогулом.
Кроме того, для успешного освоения образовательной программы, школам рекомендовали организовать в морозные дни дистанционную форму обучения. Для тех учеников, которые несмотря на погоду, придут на занятия, уроки будут проводиться.
Что касается детских садов Костромской области, то все они работают в штатном режиме. Приводить детей или нет, решают родители.