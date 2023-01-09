В костромском департаменте образования пояснили, при какой температуре ученики могут не посещать школы

Решение о том, посещать или нет ребенку школу, принимают его родители. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Костромской области в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы. В некоторых районах региона может похолодать до -40 градусов.

Как пояснили в областном департаменте образования, по нормативам, учебный процесс в общеобразовательных организациях приостанавливается при следующих температурах:

- при температуре воздуха -25 и ниже – для учеников 1-4 классов,

- при температуре воздуха -27 и ниже – для учеников 5-11 классов.

Решение о том, посещать или нет ребенку школу, принимают его родители и уведомляют об этом классного руководителя. Справок не требуется, неявка в школу не будет считаться прогулом.

Кроме того, для успешного освоения образовательной программы, школам рекомендовали организовать в морозные дни дистанционную форму обучения. Для тех учеников, которые несмотря на погоду, придут на занятия, уроки будут проводиться.

Что касается детских садов Костромской области, то все они работают в штатном режиме. Приводить детей или нет, решают родители.