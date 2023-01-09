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Иваново9 января 2023 14:20

В Ивановском зоопарке начался сбор елок для животных

Хвойные деревья принимают только от организаций
Полина Вачнадзе
В Ивановском зоопарке началась акция по сбору елок.

В Ивановском зоопарке началась акция по сбору елок.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ивановском зоопарке началась акция по сбору елок. Передать животным нераспроданные елки, сосны или пихты могут только организации, от частных лиц деревья не принимают.

- Елка, которые украшали дома, могут быть опасны для зверей. На их ветвях остаются фрагменты украшений, мишуры, гирлянд и искусственного снега, - пояснили в зоопарке.

Прием деревьев продлится до 15 февраля. Уточнить детали можно по телефонам: 8(4932)30-09-58, 32-36-66 и 45-06-93.

Ели и сосны пойдут на подкормку для животных, так как хвоя богата витамином С, кератином и полезными аминокислотами. Деревья могут стать для зверей не только рационом питания, но и занимательной игрушкой.

Живой уголок: Окно в природу