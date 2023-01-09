В Ивановском зоопарке начался сбор елок для животных

В Ивановском зоопарке началась акция по сбору елок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ивановском зоопарке началась акция по сбору елок. Передать животным нераспроданные елки, сосны или пихты могут только организации, от частных лиц деревья не принимают.

- Елка, которые украшали дома, могут быть опасны для зверей. На их ветвях остаются фрагменты украшений, мишуры, гирлянд и искусственного снега, - пояснили в зоопарке.

Прием деревьев продлится до 15 февраля. Уточнить детали можно по телефонам: 8(4932)30-09-58, 32-36-66 и 45-06-93.

Ели и сосны пойдут на подкормку для животных, так как хвоя богата витамином С, кератином и полезными аминокислотами. Деревья могут стать для зверей не только рационом питания, но и занимательной игрушкой.