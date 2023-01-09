10 января в Ярославля объявили неучебным днем для учеников младших классов

Детские сады работают в обычном режиме. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ярославле еще на один день продлили школьные каникулы. Вторник, 10 января, объявлен неучебным днем для учеников 1-4 классов, у учеников 5-11 классов – режим свободного посещения занятий. Но родители в обязательном порядке должны сообщить классному руководителю, придет ли их ребенок на занятия или останется дома.

- Детские сады завтра работают в обычном режиме, - сказал мэр города Артем Молчанов. - Родители могут самостоятельно принять решение о посещении детского сада и сообщить о нем воспитателям.

Завтра, 10 января, в Ярославле ожидается -26 градусов. Со среды, по прогнозам синоптиков, начнется потепление.