В Ивановской области школьный автобус попал в ДТП: пострадали четыре человека

В Ивановской области школьный автобус столкнулся с "Рено Логан". ФОТО: группа "Жесть Иваново ЧП ДТП" ВКонтакте

В Ивановской области днем 27 сентября школьный автобус, который ехал из Ильинского в Новое Горяново, попал в аварию. По предварительной информации, водитель ПАЗ при повороте налево не пропустил движущийся навстречу «Рено Логан» и произошло столкновение.

В аварии, как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, травмы получили четыре человека, все они ехали в легковушке.

- Пострадал водитель «Логана», 51-летний мужчина, а также трое пассажиров машины. У 17-летнего юноши ушибы, у девочки – перелом ноги под вопросом. Информация по характеру травм сейчас уточняется, - сказали в полиции.

Водитель автобуса в ДТП травм не получил, в салоне ПАЗа пассажиров в момент столкновения не было.