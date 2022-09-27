Костромичи с редкими и необходимыми профессиями могут получить бронь при частичной мобилизации

Губернатор Костромской области обратил внимание на важность бронирования врачей, в частности, узких специалистов, и учителей, особенно в сельской местности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Костромской области продолжается частичная мобилизация. В самые короткие сроки будут проанализированы данные по специалистам редких профессий, которые требуют специальных знаний, длительного периода подготовки и уровней допуска к работе.

Кроме того, губернатор региона Сергей Ситников обратил внимание на важность бронирования врачей, в частности, узких специалистов, и учителей, особенно в сельской местности.

- Списки должностей, которые имеют критическое значение для работы отраслей, будут направлены в военкоматы, - уточнили в правительстве региона.

Как сообщили в ведомстве, не все, кто получили повестки, в итоге были мобилизованы. Например, 50 человек вернулись домой, как не подлежащие призыву. У кого-то оказались серьезные хронические заболевания, другие являлись единственными кормильцами в семьях с четырьмя и более несовершеннолетними детьми. Попали в списки и ключевые специалисты, работающие на системообразующих предприятиях и в социальной сфере.

Произошло это в том числе и потому, что многие резервисты на протяжении долгих лет не сообщали в военкоматы об изменениях в семейном положении, смене работы или изменении состояния здоровья. В итоге некоторые данные в военных комиссариатах не актуальны и требуют перепроверки.

- За каждой повесткой – судьбы конкретных людей, - сказал Сергей Ситников и обратил внимание на необходимость проведения серьезной работы по актуализации всех данных граждан, которые находятся в запасе.