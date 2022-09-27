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Кострома 27 сентября 2022 11:35

Костромичи с редкими и необходимыми профессиями могут получить бронь при частичной мобилизации

50 мобилизованных жителей Костромской области уже вернулись домой, как не подлежащие призыву
Полина Вачнадзе
Губернатор Костромской области обратил внимание на важность бронирования врачей, в частности, узких специалистов, и учителей, особенно в сельской местности.

Губернатор Костромской области обратил внимание на важность бронирования врачей, в частности, узких специалистов, и учителей, особенно в сельской местности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Костромской области продолжается частичная мобилизация. В самые короткие сроки будут проанализированы данные по специалистам редких профессий, которые требуют специальных знаний, длительного периода подготовки и уровней допуска к работе.

Кроме того, губернатор региона Сергей Ситников обратил внимание на важность бронирования врачей, в частности, узких специалистов, и учителей, особенно в сельской местности.

- Списки должностей, которые имеют критическое значение для работы отраслей, будут направлены в военкоматы, - уточнили в правительстве региона.

Как сообщили в ведомстве, не все, кто получили повестки, в итоге были мобилизованы. Например, 50 человек вернулись домой, как не подлежащие призыву. У кого-то оказались серьезные хронические заболевания, другие являлись единственными кормильцами в семьях с четырьмя и более несовершеннолетними детьми. Попали в списки и ключевые специалисты, работающие на системообразующих предприятиях и в социальной сфере.

Произошло это в том числе и потому, что многие резервисты на протяжении долгих лет не сообщали в военкоматы об изменениях в семейном положении, смене работы или изменении состояния здоровья. В итоге некоторые данные в военных комиссариатах не актуальны и требуют перепроверки.

- За каждой повесткой – судьбы конкретных людей, - сказал Сергей Ситников и обратил внимание на необходимость проведения серьезной работы по актуализации всех данных граждан, которые находятся в запасе.

Общество: ВОПРОС ДНЯ