В Ивановской области семьям мобилизованных окажут помощь

Частичная мобилизации затронет только 1% граждан, которые находятся в запасе Фото: Мария ЛЕНЦ

Семьям мобилизованных ивановцев будет оказана помощь. Об этом во время прямого эфира, организованного Центром управления регионом, сообщил глава Ивановской области Станистав Воскресенский.

- Мое личное мнение: мы все в долгу перед теми, кто идет служить на фронт - перед нашими гражданами, военнослужащими и их семьями. Поэтому я поручил правительству Ивановской области подготовить пакет социальных мер поддержки таких семей. Все принятые решения немедленно объявим. Такие меры поддержки обязательно должны быть, - сказал губернатор.

Многие вопросы, прозвучавшие во время прямого эфира, касались частичной мобилизации. В регионе, как и по всей стране, работает специальная линия. Задать свои вопросы или сообщить о нарушениях во время призыва ивановцы могут по номеру 122.

- Наша задача - полностью и досконально выполнить то, что поручил президент России и министр обороны, - отметил губернатор. – По номеру 122 можно сообщать и о случаях, если, по мнению жителей, повестка вручена ошибочно – не служившим гражданам, не имеющим нужных военных специальностей, не подходящим по возрасту. Договорились с военкомом о том, что каждое такое обращение будет оперативно рассмотрено и оперативно удовлетворено, если произошла ошибка.

Станислав Воскресенский еще раз напомнил жителям региона, что частичная мобилизации затронет только 1% граждан, которые находятся в запасе. При направлении повестки должны учитываться возраст, наличие боевого опыта и воинская специальность.