Представители Ярославля, Костромы и Иваново обсудят способы борьбы с нелегальным оборотом табака

Нелегальный табак – серьезная проблема для экономики регионов Центральной России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Организатором и информационным партнером мероприятия выступит «Комсомольская Правда – Ярославль» при поддержке информационного портала «Стоп нелегальный табак».

В круглом столе примут участие представители администраций Ярославской, Костромской и Ивановской областей, руководители региональных главков МВД, прокуратуры, Роспотребнадзора, таможенных органов и местных Торгово-промышленных палат. Вместе с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергеем Рябухиным, президентом Ассоциации малоформатной торговли Владленом Максимовым и представителями крупнейших табачных компаний они обсудят меры по противодействию обороту нелегального табака в регионе и в России в целом.

Нелегальный табак – серьезная проблема для экономики регионов Центральной России. По данным АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК) за третий квартал 2021 года, доля нелегального рынка табака в ЦФО составляет 10,6%. В Ярославской области контрафактной является каждая пятая сигарета (20,4%). В Ивановской области нелегальные сигареты занимают более 22% регионального рынка, в Костромской – 12,4%. Из-за неуплаты акцизов и НДС на сигареты бюджет ЦФО только за первый квартал 2022 года недополучил 4 509,2 млн рублей (по данным ННЦК).

На протяжении последних шести лет доля контрафакта в России неминуемо растет. В количественном выражении объем нелегального рынка сигарет в стране составляет более 1,3 млрд. пачек или не менее 11,5%. Только по консервативной оценке рыночных экспертов, в настоящее время ежегодный ущерб федеральному бюджету от нелегальных сигарет превышает 100 млрд рублей.

Какие инструменты уже применяются в регионе для борьбы с контрафактом и какие дополнительные меры необходимы для ее усиления, обсудят участники круглого стола.

Мероприятие состоится 4 октября в 15.00 в Институте образования Ярославской области (г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 16) с онлайн-трансляцией на портале Стопнелегальныйтабак.