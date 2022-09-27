Получать скидки и бонусы ивановцам поможет паспорт туриста Золотого кольца

В Ярославле прошла встреча участников межрегионального проекта «Паспорт туриста Золотого кольца России», посвященная 55-летию самого известного российского маршрута. ФОТО Евгений Иванов

– В начале декабря в Ярославле планируется представить мастер-план инфраструктурного проекта Большого Золотого кольца, который сейчас формируется совместно с проектным офисом Ростуризма. Ближайшие партнеры в инициативах развития – Ярославль, Кострома и Иваново, – рассказал замдиректора ярославского областного департамента туризма Владимир Лысенко.

– За 5 лет мы создали списки музеев на Золотом кольце, артлощадок. Сейчас доделываем реестр гостиниц, туроператоров, экообъектов, глэмпингов. Создали и единый календарь событий. Все это можно найти на нашем сайте, информация постоянно актуализируется, – сообщила исполнительный директор штаб-квартиры Союза городов Золотого кольца Наталья Булах, напомнив что и эта организация отмечает юбилей.

Об отмечающем свое 5-летие проекте «Паспорт туриста Золотого кольца России» рассказали эксперты из мира туристической индустрии.

Паспорт – это и уникальный сувенир, и увлекательная игра (на каждом туристическом объекте-партнере проекта в документ ставят отметки и дарят сувениры). ФОТО Евгений Иванов

– Наша инициатива позволяет путешествующим по Золотому кольцу экономить в рамках своих поездок по городам, входящим в маршрут. А еще – выбирать для посещения самые интересные и качественные объекты, – говорит президент Межрегионального объединения туриндустрии «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

– Паспорт – это и уникальный сувенир, и увлекательная игра (на каждом туристическом объекте-партнере проекта в документ ставят отметки и дарят сувениры). А еще это система скидок, бонусов, бронирования без посредников. В отелях и хостелах скидки представляются на номер, где проживает владелец паспорта; в ресторанах – с суммы в чеке; в музеях льготы получают владелец паспорта и его спутники, – пояснила управляющая туристическим центром «Паспортный стол Золотого кольца», Юлия Смук.

– Моей семье из 3-х человек за одно путешествие на выходные таким образом удается экономить не менее 3 тысяч рублей, – сказала обладательница паспорта Алена Сироченко.

В ходе бизнес-завтрака было объявлено о проведении фотоконкурса «Золотое кольцо 5/55», посвященного юбилею маршрута. ФОТО Евгений Иванов

– Владельцами паспорта туриста Золотого кольца стали уже почти 6000 человек, а в систему партнерства входят более 150 организаций, внимательно следящих за качеством работы друг друга, – отметил вице-президент МОТ «Золотое кольцо» Александр Седухин.

В ходе бизнес-завтрака было объявлено о проведении фотоконкурса «Золотое кольцо 5/55», посвященного юбилею маршрута. Владельцам паспортов предлагают сфотографироваться с документом во время путешествия. Итоги конкурса подведут 21 ноября, когда отмечается День рождения Золотого кольца России.