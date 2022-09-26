Житель Ивановской области с порезанным горлом до потери сознания избил племянника головой об пол

Двое жителей Ивановской области не поделили спиртное Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Двое жителей Ивановской области чуть не стали очередными жертвами зеленого змия. 36-летний кинешемец приехал в гости к своему дяде в одну из деревень региона. Началось застолье, во время которого гостю показалось, что его родственник наливает себе больше, чем ему.

- Высказал претензию, он схватил со стола нож и порезал шею собутыльнику. В свою очередь 54-летний раненый повалил племянника на пол и бил головой об пол, пока тот не потерял сознание, - рассказали о семейном конфликте в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Хорошо, что дома в это время оказалась мать одного из мужчин – женщина вызвала и полицию, и «скорую». Оба участника потасовки выжили, в отношении обоих возбуждены уголовные дела. Племянник будет отвечать по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», его дядя – по статье о причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны.