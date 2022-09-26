Жителям Ярославской области вручены 3,5 тысячи повесток

Призывники области будут обеспечены всем необходимым для прохождения службы Фото: Иван МАКЕЕВ

Военный комиссар Ярославской области Игорь Гостей рассказал, как проходит частичная мобилизация в регионе. По данным на 26 сентября, направлено 3,5 тысячи повесток.

- Хорошо организована работа в Гаврилов-Ямском и Брейтовском районах, Дзержинском районе Ярославля, хуже – в Красноперекопском и Фрунзенском районах областного центра, - сообщил Игорь Гостев.

По словам губернатора региона Михаила Евраева, призывники области будут обеспечены всем необходимым для прохождения службы. На это направят средства резервного фонда правительства области.

Сейчас подлежат призыву граждане до 35 лет, ранее проходившие службу. Им предназначаются воинские должности в соответствии с имеющейся военно-учетной специальностью. По информации военного комиссариата, отсрочка будет предоставляться сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, информации и связи, специалистам, обеспечивающим работу Центробанка России, силовых ведомств.

- А также студентам, в том числе прошедшим военную службу до начала обучения, – сказал Игорь Гостев. – По сотрудникам автотранспортных предприятий вопрос будет рассматриваться персонально.

Кроме того, по информации военного комиссара, в регионе продолжается работа по набору граждан, изъявивших желание добровольно принять участие в СВО, для данной категории ограничение по возрасту – до 60 лет.