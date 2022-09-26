Заблудивший 82-летний костромич видел в лесу странные огни и слышал песню «Твори добро»

Пропавшего дедушку искали около трех дней. ФОТО: группа "ЛизаАлерт" Костромская область

82-летний житель Костромской области Михаил Васильевич три дня плутал по лесу. Его искали добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» из Костромы, Галича, Нерехты, Волгореченска, сотрудники региональной службы спасения, приехал отряд из Ярославля.

- Сколько людей за мной по лесу гонялось, но так и не поймали… Видимо, я как Штирлиц - неуловимый, - сейчас уже смеется Михаил Васильевич. Несколько дней назад ему было совсем не до смеха.

В тот день Михаил Васильевич позавтракала, погулял с собакой и решил, что раз погода хорошая, то можно сходить за грибами. В лес пенсионер взял только спички. Далеко не планировал заходить, думал прогуляться по опушке.

Штаб развернули в Заречье. ФОТО: группа "ЛизаАлерт" Костромская область

- Иду, смотрю - белый! А потом чуть дальше - серый! Дай-ка похожу, поищу еще… Через некоторое время смотрю - заросли, я в другую сторону, и снова заросли, они были везде. Позвонил дочке, сказал, что заплутал, а потом и телефон-то сел…, - рассказывает Михаил Васильевич. - Куда бы ни шел, везде натыкался то на бурелом, то на осоку, то на болотину. Пойдя на просвет, вышел на поляну. «Тут я уже был, видно, леший крутит», - думалось в тот момент. Солнце к этому моменту стремительно садилось.

В это время родные старичка уже забили тревогу. Спасатели и волонтеры развернули штаб в Заречье. Одна за другой в лес уходили поисковые «лисы». Работали на отклик. - Одними из первых на задачу выдвинулись кинологические расчеты. Они проходили через очень плотный лес, периодически заболоченную местность, то и дело слышался жуткий скрип сосен, фонари все время садились. Пес часто нервничал, это указывало на присутствие диких зверей, от этого становилось жутко, причем, больше было страшно за дедушку, который находился в полнейшей темноте совсем один, - рассказали в «ЛизеАлерт» Костромской области.

А Михаил Васильевич тем временем набрал дров, развел костер, на землю бросил плащ, укрылся курткой. Ему очень хотелось пить и он слизывал капли с листьев деревьев. - Первая ночь прошла у костра. Утром решил идти в другую сторону. Смотрю - чернозем какой-то, взял палкой поковырял - вода. Тряпочку положил, намочил и в рот. Вода невкусная, противная, болотная. Но пить хочется до жути. Вокруг бесконечный лес. Никак не получается найти дорогу из него. И опять темнеет, спички закончились, сегодня без костра… Сил почти нет, холодно и сыро, поплотнее укрылся плащом и курткой. Сон пришел, как в забытье. Какие-то огни, наверное, шаровая молния, и она совсем рядом, метрах в 20. Где-то вдалеке заиграло радио: «Твори добро на всей земле…», - наверное, снится, - вспоминает пенсионер.

Дедушку искали и с помощью квадрокоптера с тепловизором, поисковики переговаривались друг с другом при помощи раций.

Собаки шли в лес, хоть и боялись диких животных. ФОТО: группа "ЛизаАлерт" Костромская область

- Вдруг резко рация оживает, поймав какое-то радио. Аномалия какая-то. «Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо…». Надо же, как далеко радио поймало, и песня-то какая! Просветили местность фонариками, двинулись дальше, - рассказывают о таком чуде волонтеры.

- А утром на третий день хотел костер развести большой, чтоб меня нашли, но спичек-то ведь нет – закончились. Наткнулся на звериный водопой, решил идти в другую сторону. Пробивался сквозь сухие ветки и деревья. Ноги болели. Сил нет, но надо идти. Вышел на лесную дорожку, встретил там мотоциклиста, рассказал ему, что случилось. Он не смог меня взять с собой, мотоцикл рассчитан только на одного. Подсказал, в какую сторону лучше идти. Пошел я в сторону Крахмалопаточного завода. Вышел у магазина, весь грязный. Зашел в магазин, девочки меня узнали, говорят: вас ищут. Дали мне попить. Одна девушка позвонила на горячую линию «ЛизаАлерт» и сказала, что я нашелся. Другая проводила с фонариком меня до остановки. Поехал я домой. А там уже встречают добровольцы отряда и семья, - довольный, что так благополучно все закончилось, говорит Михаил Васильевич.