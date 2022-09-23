В Ярославле прошел митинг в поддержку референдумов

Многие пришли с флагом России Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле сегодня, 23 сентября, прошел митинг в поддержку проведения референдумов по вопросам присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

На мероприятие пришли более 500 человек, многие были с детьми. Когда зазвучал гимн РФ, ярославцы вместе начали исполнять строчки, которые всем хорошо знакомы.

- Мы пришли сюда за Россию. За наш великий народ. Только вместе мы непобедимы, потому что русские люди – это сила, - поделился ярославец Андрей.

После митинга люди спокойно покидали его место проведения Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Напомним, что с 23 по 27 сентября включительно жители Донецкой и Луганской Республик, а также Запорожской области смогут проголосовать по адресу проспект Ленина, 24А (Дворец культуры имени А.Добрынина). Участки будут работать ежедневно с 10 до 18, а в последний день голосования – до 16 часов.