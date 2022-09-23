Жители Костромской области нашли деньги и на них купили шесть бутылок водки, которые распили на ступеньках магазинов

В полицию Нерехтского района Костромской области с заявлением о краже денег с банковской карты обратился 19-летний молодой человек Фото: Александр ГЛУЗ

В полицию Нерехтского района Костромской области с заявлением о краже денег с банковской карты обратился 19-летний молодой человек. Юноша рассказал, что накануне вечером он приехал к друзьям, с которыми отметил встречу. Последнее, что помнил юноша – как он доставал кошелек в алкомаркете. Дальше – белый лист.

Проснувшись следующим утром, молодой человек не нашел в кармане кошеле с банковской картой, зато на экране телефона высветились шесть сообщений о списании денег.

- Сотрудники полиции выяснили, что к краже причастны двое жителей Нерехты, ранее судимые мужчины 48 и 35 лет. Утром они нашли кошелек около магазина и, посчитав это подарком судьбы, купили водку и распили ее прямо на крыльце алкомаркета, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Этого им показалось мало. Товарищи прошлись еще по пяти магазинам, в каждом купили по бутылке водки и выполи на ступеньках. После чего уставшие, но счастливые пошли спать.

В отношении нерехтинцев возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».