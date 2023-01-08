Хирург рассказал ярославцам, как избежать обморожения

Обморожения третьей и четвертой степеней могут привести к инвалидности. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В ближайшие два дня - 9 и 10 января - в Ярославской области ожидаются аномальные морозы. Столбики термометров опустятся до -35 градусов, а в некоторых районах - еще ниже. В понедельник отменили уроки в начальной школе, родители учеников 5-11 классов могут сами принять решение, отпустят они детей на занятия или оставят дома.

Если выйти на улицу все же необходимо, прислушайтесь к советам главного хирурга региона Евгения Смирнова. Простые правила могут спасти вас от обморожения.

- Чаще всего к обморожениям приводит злоупотребление спиртным: организм быстро проходит грань, когда человек чувствует, что замерзает, и тогда он замерзает по-настоящему. Конечности отмораживают еще и те, кто одевается неадекватно погоде, носит тесную обувь или обувь, которая намокает. В мороз перчатки не согревают руки, поэтому нужно пользоваться варежками, надевать свободную обувь с шерстяными носками и стараться меньше быть на холоде, - говорит медик.

Помните, что если первая степень обморожения проходит практически бесследно, то вторая, при которой образуются эпидермальные пузыри, требует 2-3-неельного лечения. Обморожения третьей и четвертой степеней могут привести к инвалидности, так как нередко приходится ампутировать поврежденные конечности.

Что же делать человеку, если он понимает, что замерзает? Как можно скорее попасть в тепло, выпить горячего чая и съесть что-то горячее.

- Очень важно не перегревать замерзшие руки и ноги. Их ни в коем случае нельзя опускать в горячую воду, класть на батарею. Их надо чем-то обернуть. Мы оборачиваем ватой, бинтами, это называется изолирующей повязкой, которая предохраняет ткани от преждевременного нагревания. При этом конечность, которая, как у нашего недавнего пациента, соответствовала замороженному мясу из холодильника, поэтапно нагревается под такой повязкой и зона некроза минимизируется. В дальнейшем, я надеюсь, этот человек сможет и ходить, и обслуживать себя, - рассказал Евгений Смирнов.