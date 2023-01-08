В Кузнечихе Ярославского района из-за перебоев с электричеством открыли пункт временного размещения

Жителей Кузнечихи попросили ограничить использование электроприборов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В поселке Кузнечиха Ярославского района открыли пункт временного размещения. Он находится в местном Доме культуры.

- У кого холодно дома, могут прийти сюда, попить чая, погреться, - сказал глава Ярославского района Николай Золотников.

Также он обратился к местным жителям с просьбой экономно расходовать электроэнергию, по возможности отказаться от использования электроприборов, включать котлы и освещение на минимум.

Жители десятков домов в Кузнечихе остались без света, тепла и воды 6 января. Ударили морозы и возросла нагрузка на трансформаторную подстанцию. Ее мощности на то, чтобы обеспечить всех электроэнергией, не хватило.

Сегодня, 8 января, бригада "ЯрЭнерго" устанавливает дополнительную трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА. Это позволит снять нагрузку с двух линий. После того, как монтаж подстанции будет завершен, мобильный генератор отключат.

По прогнозам синоптиков Центра "Фобос", в ночь с 8 на 9 января температура воздуха в Ярославле может опуститься до -37 градусов. 9 января днем этот показатель сохранится. Во вторник, 10 января, "потеплеет" до -27. Но уже в среду ожидается -10.