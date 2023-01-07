В Рыбинске пройдет детский праздник Рождества на Соборной площади

Вход на праздник - свободный
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Рыбинске завтра, 8 января, на Соборной площади пройдет детский праздник Рождества. С 13 до 15 часов всех желающих ждут концерт, экскурсии, кукольный спектакль и еще много всего интересного. Вход свободный.
Зрителей увидят выступление детско-юношеского хора Спасо-Преображенского собора и ансамбля «Каруселька», уличные игры.
В 13:30, 14:00, 14:30 - рождественская экскурсия с подъемом на колокольню Спасо-Преображенского кафедрального собора. Запись на экскурсию – в день проведения праздника.
В 15:00 - творческие мастер-классы.
Кукольный спектакль «Рождественский вертеп». Количество мест ограничено, запись – в день проведения праздника.