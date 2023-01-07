В понедельник младшие классы не учатся Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославле из-за аномальных морозов школьникам продлили каникулы. Начальные классы – с 1 по 4 – 9 января не учатся, для 5-11 классов установлен режим свободного посещения. Родители ребенка решают, пойдет он в школу или нет, и сообщают об этом классному руководителю. В случае отсутствия, ученику не нужно будет приносить никаких медицинских справок.

- Информация о режиме посещения школ 9 января будет размещена на официальном сайте образовательной организации и в родительских чатах. Образовательный процесс для тех, кто пришел на занятия, будет организован в обычном режиме. Для отсутствующих школьников информация о темах и домашних заданиях будет размещена в электронных дневниках, - сообщили в мэрии Ярославля.

Детские сады работают по обычному графику. Если родители оставят ребенка дома, они должны оповестить об этом воспитателя.